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12:56, 15 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о зимнем режиме погоды

Синоптик Вильфанд: В Москве установится зимний температурный режим
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве с 17 по 20 марта установится зимний температурный режим погоды. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Днем температура воздуха будет держаться около нулевой отметки, а ночью опустится ниже нуля, пояснил синоптик. «В понедельник и вторник в Москве вполне зимняя погода, ночные температуры в диапазоне минус 4-8 градусов, днем — около нулевой отметки, но утром будет еще отрицательная температура», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, такие показатели ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Только начиная с четверга, 20 марта, ночные температуры повысятся до нуля. Днем воздух прогреется до плюс 4-9 градусов Цельсия. При этом сильных осадков специалист не ожидает — могут пройти небольшие дожди и мокрый снег.

Ранее Вильфанд спрогнозировал опасные погодные явления на северо-западе европейской части России. В этих регионах пройдут сильный ветер и интенсивные осадки.

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