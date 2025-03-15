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03:22, 15 марта 2025Россия

В России спрогнозировали опасные явления погоды

Вильфанд: Более чем в 15 регионах России прогнозируют опасные явления погоды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что в северо-западной части европейской территории России прогнозируется сильный ветер и интенсивные осадки, а на юге лавиноопасно.

Как рассказал Вильфанд всего опасные погодные явления прогнозируют в более чем 15 регионах. В Крыму ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. При этом в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии, Чеченской Республике, Краснодарском крае лавиноопасно.

Ранее Вильфанд сообщил, что подтопления на фоне весеннего половодья ожидаются в 2025 году в нескольких регионах России — в том числе в Уфе, в Ленинградской и Новгородской областях. Синоптик отметил, что в европейской части страны половодье почти не затронет. Подтопления же ожидаются в Оренбургской области на реке Урал и ее притоках, а также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях.

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