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13:53, 15 марта 2025Силовые структуры

Мужчина угрожал ножом зашедшим в его дом полицейским и попал под следствие

На Алтае мужчина угрожал ножом полицейским, которые зашли в его дом
Мария Винар

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На Алтае мужчина угрожал ножом полицейским, которые зашли в его дом, и попал под следствие. Соответствующее сообщение появилось на странице управления Следственного комитета (СК) РФ по региону во «Вконтакте».

Ночью 8 марта в рамках другого разбирательства сотрудники правопорядка прибыли по адресу места жительства 24-летнего подозреваемого в село Шебалино. Мужчина, который находился в алкогольном опьянении, пустил их домой, но в коридоре начал угрожать им ножом. Полицейские восприняли его действия как реальный призыв к насилию.

«Преступные действия злоумышленника были пресечены благодаря оперативным действиям полицейских», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киселевске россиянин угрожал женщине-продавцу канцелярским ножом ради банки кофе.

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