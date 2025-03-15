На Украине мужчина пытался покончить с собой в ТЦК

Доставленный полицейскими в ТЦК в Кременчуге мужчина попытался совершить суицид

В Кременчуге мужчина пытался покончить с собой в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Его госпитализировали, сообщает «Кременчугский телеграф».

По информации издания, 25-летнего мужчину в ТЦК доставили полицейские для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Там украинец предпринял попытку суицида.

«Есть информация о том, что карету скорой помощи на место сразу не вызвали», — говорится в материале. Уточняется, что сперва оказать помощь ему пытались врачи ВВК. Сейчас пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мобилизованный мужчина напал на двух сотрудников ТЦК и ранил их ножом, после чего сбежал. Задержать его удалось в тот же день.