На Украине заявили о появлении у ВС России нового вооружения

Страна.ua: У ВС России появились новые тяжелые беспилотники

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять тяжелые беспилотные бомбардировщики. Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным Тень, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Появление у противника таких тяжелых систем было вопросом времени», — говорится в сообщении. В нем также уточняется, что ВС России продолжают техническое развитие беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что участники СВО начали получать винтовки с быстросменными стволами «Аркуда Тактика» калибров от .243 Win до .338 LM.