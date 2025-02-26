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10:04, 26 февраля 2025Наука и техника

Участники СВО начали получать винтовки с быстросменными стволами

«МОК»: Участники СВО начали получать винтовки с быстросменными стволами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) начали получать снайперские винтовки с быстросменными стволами «Аркуда Тактика» калибров от .243 Win до .338 LM. Об этом со ссылкой на компанию «МОК» сообщает газета «Известия».

По словам собеседника издания, отзывы участников СВО о новой винтовке положительные. Оружие позволяет, в частности, отрабатывать стрелковые навыки на доступных боеприпасах, а решать боевые задачи — на более дорогих.

«О точности нашего оружия говорит тот факт, что на недавних соревнованиях команда с ним заняла первое место, попав в мишень с первого выстрела на дистанции два километра пулей калибра 375 CheyTac», — сказал собеседник.

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