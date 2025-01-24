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18:25, 24 января 2025Наука и техника

В России разработали «воздушку» на базе пистолета Лебедева

«Калашников» разработал пневматический MP-653K на базе пистолета Лебедева
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Концерн «Калашников» разработал пневматический пистолет MP-653K, созданный на базе пистолета Лебедева компактного (ПЛК). Об этом сообщили в концерне.

«Конструкторы концерна "Калашников" разработали и сертифицировали пневматический газобаллонный пистолет МР-653К. Он создан на базе пистолета Лебедева компактного ПЛК и имеет внешний вид, максимально приближенный к боевому изделию», — говорится в сообщении.

Пистолет использует сферические стальные пули калибра 4,5 миллиметра, а в качестве источника энергии выступают стандартные 12-граммовые баллончики с газом. «Воздушка» МР-653К оснащена съемным удлинителем ствола, который обеспечивает дульную энергию не более 7,5 джоуля. Без него изделие по массе и габаритам аналогично боевому ПЛК.

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Пистолет получил серийный 13-зарядный магазин от модели МР-654К, который устанавливается в корпус магазина пистолета Лебедева. Отмечается, что неполная разборка пневматического пистолета полностью соответствует боевому ПЛК, поэтому его можно использовать для первоначального обучения навыкам обращения с оружием.

В июне 2024 года в концерне «Калашников» сообщили, что секрет долголетия пневматической пружинно-поршневой винтовки ИЖ-38 заключается в ее простоте и надежности. За 25 лет производства было выпущено более 2,3 миллиона винтовок в разных модификациях.

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