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17:18, 19 июня 2024Наука и техника

«Калашников» рассказал о секрете винтовки ИЖ-38

В «Калашникове» назвали секретом долголетия винтовки ИЖ-38 простоту и надежность

Кадр: Серый Волк / YouTube

Секрет долголетия пневматической пружинно-поршневой винтовки ИЖ-38 заключается в ее простоте и надежности. Об этом в Telegram рассказал концерн «Калашников».

«Секрет долголетия винтовки — простота и надежность конструкции, а также большое разнообразие модификаций модели — более 50 исполнений», — заявили в компании.

Там назвали ИЖ-38 самой массовой пневматической винтовкой, производимой Ижевским механическом заводом (ИМЗ). «За 25 лет производства, завершившегося в 2004 году, выпущено более 2 миллион 300 тысяч пневматических винтовок ИЖ-38 в разных модификациях, что делает ее самой массовой в изготовлении пневматической винтовкой ИМЗ», — уточнили в Калашникове.

Ранее «Калашников» сообщил, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел 1П97, выпускаемый Новосибирским приборостроительным заводом.

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      Иван Потапов
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