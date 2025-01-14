Создана управляемая ChatGPT винтовка

Инженер создал автоматическую винтовку на основе ChatGPT и получил бан от OpenAI

Инженер под ником STS 3D создал вооруженного робота, который управляется популярным чат-ботом ChatGPT. На это обратило внимание издание Futurism.

Специалист собрал робота-турель, оснащенного винтовкой. Судя по опубликованным в соцсетях видео, робот, которым управляет чат-бот, может самостоятельно наводиться на цель и стрелять. После того как ролик с демонстрацией функций робота стал вирусным в интернете, создатель ChatGPT — компания OpenAI — заблокировал аккаунт разработчика.

Согласно материалам от STS 3D, машиной можно управлять голосом. В ролике инженер сообщил роботу, что его атаковали, и попросил устройство «отреагировать соответственно». В ответ робот расстрелял мишени холостыми патронами.

В OpenAI отреагировали блокировкой аккаунта разработчика, заявив, что политика использования ChatGPT запрещает применять чат-бота «для разработки или применения оружия или для автоматизации определенных систем, которые могут повлиять на безопасность».

Опубликованный в начале года на Reddit ролик с демонстрацией возможностей робота собрал почти 10 тысяч лайков. «Есть как минимум три фильма, объясняющих, почему это плохая идея», — оценил разработку один из пользователей. Другой скептически заметил, что будет ждать момента, когда робот поймет, что может обходиться без человека, и устранит последнего.

В середине января ученые Гавайского университета в Маноа (США) рассказали о способе точечной доставки лекарств в организм пациента. Они создали микроскопических роботов, способных распознавать химические сигналы организма.