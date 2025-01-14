Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:38, 14 января 2025Наука и техника

Лекарства будут доставлять в организм роботами

Soft Matter: Микроскопических роботов научили эффективно доставлять лекарства
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Frank Hoermann / Reuters

Американские ученые придумали способ точечной доставки лекарств в организм пациента. Исследование опубликовано в журнале Soft Matter.

Специалисты Гавайского университета в Маноа (США) разработали микроскопических роботов, получивших название «частицы Януса». Их научили распознавать химические сигналы организма и ориентироваться на них тем же образом, каким бактерии обнаруживают пищу.

Исследователи выяснили, что разработанные ими микророботы склонны к хемотаксису — способности микроорганизмов реагировать на химический раздражитель. Во время эксперимента ученые разместили неподалеку от частиц Януса химический пластырь, и роботы направились к нему. Ученые заметили, что подобных роботов можно будет использовать в качестве эффективной «службы доставки» лекарственных аппаратов непосредственно в организме пациента.

«Вместо того чтобы насыщать весь организм лекарствами, которые могут вызывать побочные эффекты, эти микроскопические роботы могли бы "подплывать" прямо к проблемной области — будь то инфекция, опухоль или травма», — отметила соавтор исследования Вивиана Манкузо. В дальнейшем ученые намерены выяснить, как будут вести себя микророботы в различных средах.

В начале декабря 2024 года специалисты Корнеллского университета (США) создали рекордно маленького шагающего робота. Дифракционного робота можно будет использовать в биологии и медицине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

      «АвтоВАЗ» повысил ценник на самую продаваемую в России машину

      На Украине подтвердили потерю одной из снабжающих Покровск трасс

      В уходящей администрации США заявили о выгоде от конфликта на Украине

      Анна Семенович снялась в купальнике с глубоким декольте

      Живущая в США блогерша сравнила американские и российские курорты

      Допрос устроившего резню в российском аэропорту попал на видео

      Стало известно об атаке ВСУ на авиастроительный завод в Казани

      ВС России перерезали одну из ведущих из Красноармейска в Днепропетровск трасс

      Рогозин призвал ликвидировать Зеленского для завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше