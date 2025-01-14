Лекарства будут доставлять в организм роботами

Soft Matter: Микроскопических роботов научили эффективно доставлять лекарства

Американские ученые придумали способ точечной доставки лекарств в организм пациента. Исследование опубликовано в журнале Soft Matter.

Специалисты Гавайского университета в Маноа (США) разработали микроскопических роботов, получивших название «частицы Януса». Их научили распознавать химические сигналы организма и ориентироваться на них тем же образом, каким бактерии обнаруживают пищу.

Исследователи выяснили, что разработанные ими микророботы склонны к хемотаксису — способности микроорганизмов реагировать на химический раздражитель. Во время эксперимента ученые разместили неподалеку от частиц Януса химический пластырь, и роботы направились к нему. Ученые заметили, что подобных роботов можно будет использовать в качестве эффективной «службы доставки» лекарственных аппаратов непосредственно в организме пациента.

«Вместо того чтобы насыщать весь организм лекарствами, которые могут вызывать побочные эффекты, эти микроскопические роботы могли бы "подплывать" прямо к проблемной области — будь то инфекция, опухоль или травма», — отметила соавтор исследования Вивиана Манкузо. В дальнейшем ученые намерены выяснить, как будут вести себя микророботы в различных средах.

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