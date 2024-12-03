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16:38, 3 декабря 2024Наука и техника

Создан самый маленький шагающий робот в мире

Science: создан крошечный дифракционный робот, управляемый с помощью света
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jason Koski / Cornell University

Специалисты Корнеллского университета (США) создали рекордно маленького шагающего робота. Об изобретении сообщается в журнале Science.

Роботы подобного типа являются дифракционными, то есть они управляются посредством дифракции видимого света. Предыдущий рекордный робот имел размеры до 70 микрон. В ходе нового эксперимента инженерам удалось собрать шагающую машину, которая имеет габариты до 5 микрон, то есть меньше длины волны видимого света.

«Эти роботоы крошечные. И мы можем заставить их делать все, что захотим, меняя магнитные поля, которые управляют их движениями», — заметил профессор физики и соавтор исследования Итай Коэн. Коэн объяснил, что подобный робот начинает двигаться благодаря магнитам. Также роботов можно заставить плавать в жидкой среде.

«Миниатюризация робототехники наконец достигла точки, когда эти приводные механические системы могут взаимодействовать со светом», — заметил соавтор исследования Франческо Монтиконе. По его словам, робот отчасти является пружиной, которая может перемещаться в пространстве и толкать другие объекты.

Миниатюрных дифракционных роботов можно будет использовать в биологии и медицине. Франческо Монтиконе заметил, что в будущем такие машины смогут собирать данные, передвигаясь непосредственно по изучаемому объекту.

В конце ноября инженеры Tesla научили робота Optimus ловить летящий мячик одной рукой. По словам журналистов издания Digital Trends, робот мог управляться человеком, но в Tesla не стали уточнять информацию об этом.

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