Гуманоид Tesla выучил новый жест

Робота Tesla Optimus научили ловить летящий мячик одной рукой

Компания Tesla показала видео с испытаний робота Optimus, на котором машина ловит теннисные мячики. Ролик доступен в X проекта.

В коротком видео инженер Tesla бросает роботу мячики, которые пролетают на уровне его «головы», и машина ловит их. «Получили новую руку к "Черной пятнице"», — подписали видео специалисты компании.

Журналисты издания Digital Trends оценили новый жест робота Tesla, заметив, что даже человеку может быть сложно поймать летящий мячик одной рукой. По словам специалистов, для этого действия нужно оценить траекторию полета, рассчитать время захвата, оценить вес и размеры предмета.

При этом авторы допустили, что робот может управляться человеком — например, копировать его движения. Журналисты заметили, что об этом написали многие комментаторы в X. «Выглядит так, словно им управляет оператор. Но все равно задержка настолько мала, что человеку хватает времени поймать этот мячик чужой рукой», — заявил пользователь под ником todd_gleason.

На публикацию Tesla обратил внимание глава компании Илон Маск. Он заявил, что владеть Optimus — это как иметь личного дроида C-3PO или RD-D2 из «Звездных войн».

В октября журналисты IT-изданий выяснили, что роботами Optimus на презентации Tesla управляли живые люди. Оказалось, что машина не может выполнить некоторые действия без контроля человека — например, подняться по лестнице.