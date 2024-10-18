В роботе Tesla разочаровались

Журналисты Gizmodo увидели в роботах Tesla «человеческую руку»

Роботы Tesla оказались медленными и неспособными совершать некоторые действия без контроля человека. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты медиа обратили внимание на новое видео с демонстрацией роботов Optimus, опубликованное в аккаунте Tesla в X. Издание указало на то, что в ряде случаев (когда робот переносит предметы или идет по своим делам) авторы ролика ускорили его в несколько раз. В материале говорится, что при нормальной скорости воспроизведения действия гуманоида Optimus кажутся слишком медленными.

Также на видео с роботами они заметили вмешательство сотрудников Tesla — так, на одном из роликов, где робот складывает одежду, видна человеческая рука, принадлежащая инженеру. Журналисты разочаровались в том, что машина не может выполнять некоторые действия без контроля человека, например подниматься по лестнице.

«У главы Tesla Илона Маска длинный послужной список, когда он делал так, чтобы его проекты выглядели намного более впечатляюще, чем они есть на самом деле», — заявили авторы Gizmodo. Журналисты сравнили демонстрацию Optimus с показом американских роботов на ярмарке в Москве в 1950-х годах. Тогда, по их словам, советских зрителей уверяли, что роботы выполняют различные действия автономно, однако машинами управлял человек.

В середине октября журналисты издания The Verge заметили, что на презентации «Мы, робот» гуманиодами Tesla частично управляли люди. При этом в компании не стали рассказывать об этом зрителям.