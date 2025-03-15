На Западе отреагировали на слова Зеленского об «успехе» операции в Курской области

Дизен: Давление на Зеленского может привести к госперевороту

Президент Украины Владимир Зеленский делает все более абсурдные заявления на фоне усилившегося на него давления. Об этом пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X, комментируя утверждение главы государства о достижении цели операции в Курской области.

Он отметил, что давление на президента может привести к государственному перевороту.

Ранее Зеленский заявил, что операция украинских войск в Курской области «свою задачу выполнила». При этом он признал, что «ситуация сейчас очень сложная», однако отказался признавать окружение Вооруженных сил Украины в российском регионе.