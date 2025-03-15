Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:47, 15 марта 2025Бывший СССР

На Западе отреагировали на слова Зеленского об «успехе» операции в Курской области

Дизен: Давление на Зеленского может привести к госперевороту
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский делает все более абсурдные заявления на фоне усилившегося на него давления. Об этом пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X, комментируя утверждение главы государства о достижении цели операции в Курской области.

Он отметил, что давление на президента может привести к государственному перевороту.

Ранее Зеленский заявил, что операция украинских войск в Курской области «свою задачу выполнила». При этом он признал, что «ситуация сейчас очень сложная», однако отказался признавать окружение Вооруженных сил Украины в российском регионе.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о появлении у Украины ракеты «Длинный Нептун». Что на это ответили в России?

    Трамп назначил спецпосланника по Украине

    На Западе отреагировали на слова Зеленского об «успехе» операции в Курской области

    Почти миллион протестующих вышли на улицы в Сербии

    «Локомотив» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось

    Вэнс назвал виновного в перепалке в Белом доме

    Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла особенности его общения с Путиным

    Раскрыты новые подробности о врезавшемся в толпу людей в Москве водителе

    Публикация Зеленского вызвала возмущение на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше