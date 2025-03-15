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20:46, 15 марта 2025Россия

Названа причина наезда автомобиля на людей в центре Москвы

ДТП с наездом на людей в центре Москвы произошло по вине водителя BMW
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

ДТП, в результате которого один из автомобилей налетел на людей в центре Москвы, произошло по вине водителя BMW. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает издание, именно он спровоцировал аварию и неадекватно себя ведет на месте происшествия. Очевидцы также рассказали, что сам водитель BMW не пострадал.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы на Кожевнической улице столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одна из машин влетела в автобусную остановку с людьми.

По предварительным данным, пострадали пять человек, двое из них были госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальным оказывают помощь на месте.

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