Названа причина наезда автомобиля на людей в центре Москвы

ДТП с наездом на людей в центре Москвы произошло по вине водителя BMW

ДТП, в результате которого один из автомобилей налетел на людей в центре Москвы, произошло по вине водителя BMW. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает издание, именно он спровоцировал аварию и неадекватно себя ведет на месте происшествия. Очевидцы также рассказали, что сам водитель BMW не пострадал.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы на Кожевнической улице столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одна из машин влетела в автобусную остановку с людьми.

По предварительным данным, пострадали пять человек, двое из них были госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальным оказывают помощь на месте.