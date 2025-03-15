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13:04, 15 марта 2025Экономика

Названа причина снижения Китаем импорта российской нефти

Reuters: Нефтяные компании из КНР снизили закупки нефти из России из-за санкций
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Две нефтяные компании из КНР в марте отказались от закупки российской нефти. Причиной стали санкции США, введенные в январе против России, пишет Reuters.

Речь идет о компаниях Sinopeс и Zhenhua Oil, пояснили на условиях анонимности источники издания. Еще две китайские компании, по их словам, снизили объем ввозимой нефти из РФ.

Попавшие в американский черный список российские «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» вместе снабжают Китай нефтью в объеме порядка 1,2 миллиона тонн в месяц. Всего на российский рынок приходится одна пятая часть поставок этого топлива в КНР.

Отмечается, что китайские компании ждут новостей по украинскому конфликту, и в случае прописанной в мирном договоре отмены санкций закупки нефти из России возобновятся.

Ранее из отчета ОПЕК стало известно, что в январе импорт российской нефти Китаем упал на 12 процентов. В феврале закупки нефти из РФ также снизила Индия, доведя уровень импорта до минимума с января 2024 года. При этом страна стала ввозить больше нефти из Ирака и США. Причиной назвали попадание в черные списки большой части судов из теневого флота России.

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