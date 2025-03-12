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17:07, 12 марта 2025Экономика

Ключевой союзник Москвы стал покупать меньше российской нефти

ОПЕК: Импорт российской нефти Китаем упал на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Jianan Yu / Reuters

В январе 2025 года Китай снизил закупки нефти из России на 12 процентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет ОПЕК.

Доля российской нефти в общем объеме китайского импорта этого энергоносителя снизилась с 20 процентов в конце прошлого года до 19 процентов в начале этого. На Малайзию и Саудовскую Аравию пришлось примерно по 13 процентов.

При этом общий объем импорта нефти КНР в январе снизился на 11 процентов относительно декабря 2024 года.

В феврале 2025 года другой крупный импортер российской нефти, Индия, также снизил ее закупки. Причем до самого низкого уровня с января позапрошлого года. Поставки нефти из РФ в Индию сократились почти на 15 процентов, если сравнивать с январскими показателями. В то же время больше чем на 8 процентов вырос импорт иракской нефти.

Кроме того, Индия довела до двухлетнего максимума импорт сырой нефти из США. Причину такой динамики объяснили включением в санкционные списки значительной части судов российского теневого флота.

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