Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 6 марта 2025Экономика

Индия начала менять российскую нефть на американскую

Reuters: На фоне снижения закупок российской нефти Индия нарастила импорт из США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Экспорт сырой нефти из США в Индию в феврале вырос до максимума за последние два года на фоне снижения поставок российской нефти, что связано с американскими санкциями. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Reuters.

В среднем из США отправляли в Индию 357 тысяч баррелей в сутки, что в полтора раза больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечает агентство, включение в санкционные списки значительной части судов российского теневого флота повлияло на объемы торговли с Индией, так как предприятия этой страны избегают нарушений.

В число крупнейших покупателей американской нефти вошли Indian Oil Corp, Reliance Industries и Bharat Petroleum. В основном они заключали контракты с Equinor, Exxon Mobil и трейдера Gunvor.

Финансовый директор Indian Oil Анудж Джайн в конце января рассказал, что за первые девять месяцев финансового года компания сократила долю российской нефти в закупках с 30 до 25 процентов. На тот момент он выразил уверенность, что тенденция получит развитие из-за санкций.

По его словам, дефицита сырья в мире не наблюдается, но российские компании могли бы вернуть себе долю рынка, если предложат разумные скидки на свою продукцию. Какие именно, топ-менеджер не уточнил.

Ранее Bloomberg выяснил, что многие порты Индии и Китая не принимают находящиеся под санкциями суда с российской нефтью. По этой причине с января в индийские порты не поставлено ни одной партию сырья из Арктики, поскольку специализированные танкеры, способные работать в этих условиях, попали под ограничения.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов

    Российский студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ

    Обнаружена неожиданная польза манго

    В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей

    Ликвидная часть российского ФНБ сократилась

    В России заявили о выходе на новый технологический уровень

    В США допустили тайную договоренность Трампа и России о «кибер-разрядке»

    США заподозрили в желании поделиться с Россией конфиденциальными данными

    В США заявили о планах Трампа сократить сбор разведывательной информации против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше