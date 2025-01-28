Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии сократила закупки российской нефти

Reuters: Доля нефти из РФ в закупках индийской IOC упала с 30 до 25 процентов

За первые девять месяцев текущего финансового года, который завершается 31 марта, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) сократила долю российской нефти в закупках с 30 до 25 процентов. Об этом Reuters сообщил финансовый директор компании Анудж Джайн.

По его словам, падение импорта из России вскоре усугубится в связи с санкциями США. Восполнить выпавшие объемы компания рассчитывает с помощью других поставщиков и на других рынках. Джайн подчеркнул, что дефицита нефти в мире сейчас нет.

Компания может продолжить покупать сырье из России, но для этого поставщики должны предоставить «разумные» скидки. В декабре дисконт основного российского экспортного сорта Urals к Brent составлял всего 2-3 барреля, что слишком мало.

По оценкам экспертов, санкции, которые ввела уходящая администрация президента Джо Байдена, стали самыми масштабными в отношении нефтяной отрасли России за все время с момента начала боевых действий на Украине. Под удар попали более 180 судов, задействованных в перевозке сырья, страховщики поставок, а также нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании.

На этом фоне Китай и Индия, которые после отказа Европы от российской нефти стали ее главными покупателями, начали активно заключать контракты на поставки с других рынков. Главными победителями на этом фоне выглядят ближневосточные страны, которые могут продавать свою нефть с рекордной премией к эталонному сорту Brent.

