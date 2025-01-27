Названы главные победители из-за санкций против российской нефти

Bloomberg: Ближневосточная нефть рекордно подорожала после санкций против РФ

Ближневосточные поставщики нефти столкнулись с повышением спроса на свою продукцию из-за санкций США против России, введенных 10 января. На этом фоне их сырье стало торговаться с рекордной премией по отношению к сорту Brent, что позволяет назвать их главными победителями из-за новых ограничений. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, нефть с поставками из Дубая обычно торгуется со скидкой к Brent, потому что ее сложнее перерабатывать. Еще три месяца назад фьючерс на разницу между ними составлял минус 1,43 доллара за баррель, но теперь вырос до двух долларов. За те десять лет, что инструмент присутствует на рынке, столь значимой разницы не наблюдалось.

Белый дом, на тот момент находившийся под контролем администрации Джо Байдена, внес в санкционный список более 180 судов, способствовавших поставкам нефти из России на мировой рынок в обход потолка цен. Также под удар попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», их нефтеперерабатывающие заводы и дочерние компании за рубежом.

Столкнувшись с резким падением числа судов, способных доставлять нефть из России, покупатели из Индии и Китая начали срочно искать на рынке дополнительные объемы. Ближний Восток стал главным центром запросов, соответственно, поставщики смогли поднимать цены.

В свою очередь, дисконты на российскую нефть взлетели. И если скидка на сорт нефти Urals подрос только на 1,5-2,6 доллара за баррель, то на премиальный сорт ESPO поднялась сразу на 8,4 доллара, до 10 долларов за баррель. В прошлые годы ESPO продавался с минимальным дисконтом, так как отправлялся с Дальнего Востока, а основным его покупателем выступал Китай.