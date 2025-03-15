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07:30, 15 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о нормализации отношений с США

Сенатор Климов: Нормализация отношений с США стала вероятнее, чем полгода назад
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Нормализация отношений России и США стала более вероятной, чем даже полгода назад, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет о нормализации отношений. То есть речь не идет о каких-то высоких уровнях стратегического партнерства. Речь идет просто о возвращении отношений к нормальным, которые и должны быть между ракетно-ядерными сверхдержавами и государствами, являющимися учредителями ООН. При нынешней администрации вероятность нормализации значительно выше, чем при предшественниках», — сообщил Климов.

При этом сенатор отметил, что чудес от Вашингтона в этом вопросе ждать трудно.

«У США хватает своих внутриамериканских проблем, и они требуют очень серьезного сосредоточенного внимания. На этом фоне российско-американские отношения не являются для них пока определяющими. Но существует тема, связанная с бывшей УССР. Вот она так или иначе выскальзывает из-под прямого администрирования нынешний администрации по одной просто причине — в течение полутора десятков лет ее вели враги [президента США Дональда] Трампа», — заявил Климов.

Мы не можем рассматривать российско-американские отношения, выведя за скобки все остальное. Я бы здесь особого оптимизма не испытывал, но то, что сейчас гораздо более вероятной стала нормализация, чем это было даже полгода назад, — это абсолютно точно

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений с Россией. По словам главы государства, это непростой и даже сложный процесс, поскольку предыдущая американская администрация практически уничтожила отношения Москвы и Вашингтона.

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