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10:04, 15 марта 2025Россия

Песков напомнил бойцам ВСУ в Курской области о лимите времени на добровольную сдачу в плен

Песков: ВСУ под Курском нужно сложить оружие, пока действует предложение Путина
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил формированиям ВСУ в Курской области, что у них еще есть время сложить оружие. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, Дмитрий Песков уточнил, что предложение Владимира Путина бойцам ВСУ сложить оружие пока действует, но лимит времени на добровольную сдачу в плен уже на исходе. «Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинские власти приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Путин гарантировал жизнь украинским солдатам в Курской области, если они сложат оружие. В противном случае все они будут уничтожены. Ультиматум должен был действовать до утра 15 марта.

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