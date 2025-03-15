Появились подробности о виновнике ДТП в центре Москвы

Mash: Влетевшая в толпу людей в Москве машина принадлежит ученому-океанологу

Влетевшая в толпу людей на остановке в центре Москвы иномарка принадлежит ученому-океанологу. Подробности о виновнике ДТП сообщает Mash в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, BMW зарегистрирована на Александра Ш. — научного сотрудника института океанологии имени Ширшова. Кроме того, как утверждают очевидцы, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Происшествие случилось около восьми вечера на Кожевнической улице. Там столкнулись две машины, в результате одна из них влетела в остановку. По предварительным данным, пострадали пять человек, на месте работают экстренные службы.

Последствия наезда BMW на людей в центре столицы попали на видео. На размещенных кадрах видно, как сотрудники полиции осматривают автомобиль участника аварии, а скорая помощь и пожарные помогают пострадавшим.