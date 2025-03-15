Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 15 марта 2025Мир

Премьер Британии призвал Путина доказать свою приверженность миру на Украине

Стармер: Путин должен доказать, что серьезно настроен на мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент России Путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир на Украине. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает The Guardian.

«Мы согласились, что теперь мяч на стороне России, и президент Путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир, и подписать соглашение о прекращении огня на равных условиях», — сказал он.

Стармер также назвал реакцию Путина на предложение по прекращению боевых действий «недостаточно хорошей». Он добавил, что союзники Киева также согласились, что в случае отказа Москвы пойти на «немедленное и безоговорочное прекращение огня», им придется активизировать усилия по укреплению Украины.

Ранее Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать операционные детали отправки войск на Украину в качестве миротворческого контингента. Он отметил, что 20 марта в Лондоне состоится встреча по данному вопросу.

    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности неформальной встречи Путина, Лукашенко и Рахмона

    Торговый центр в Москве эвакуировали

    ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке

    Россияне массово пожаловались на сбои турецкого интернет-банка Ininal

    ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области

    В МИД Украины назвали Лукашенко тараканом за слова о «гниде» Зеленском

    Глава МОК обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх-2024

    Меркель рассказала о восхищении Трампа Россией

    Российский комик пошутил о потерявшем ногу из-за мины инвалиде

    Штурмовикам разрешат не сдавать на склад полевое обмундирование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше