Премьер Британии призвал Путина доказать свою приверженность миру на Украине

Стармер: Путин должен доказать, что серьезно настроен на мир

Президент России Путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир на Украине. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает The Guardian.

«Мы согласились, что теперь мяч на стороне России, и президент Путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир, и подписать соглашение о прекращении огня на равных условиях», — сказал он.

Стармер также назвал реакцию Путина на предложение по прекращению боевых действий «недостаточно хорошей». Он добавил, что союзники Киева также согласились, что в случае отказа Москвы пойти на «немедленное и безоговорочное прекращение огня», им придется активизировать усилия по укреплению Украины.

Ранее Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать операционные детали отправки войск на Украину в качестве миротворческого контингента. Он отметил, что 20 марта в Лондоне состоится встреча по данному вопросу.