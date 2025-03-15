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12:42, 15 марта 2025Мир

Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу

Премьер Венгрии Орбан выдвинул к ЕС 12 требований, в том числе призыв по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул к Европейскому союзу (ЕС) 12 требований, в том числе призыв по Украине. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети Х.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство», — отметил Орбан.

Среди его требований есть такие, как равенство всех стран-членов ЕС перед законом, восстановление отнятых у наций полномочий, национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств, входящих в союз. Венгерский премьер также призвал изгнать коррумпированных лоббистов из парламента.

По мнению политика, ЕС также необходимо «не мешать защищать границы, не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально». Орбан выступил за запрет на противоестественное перевоспитание детей и высказался за защиту христианского наследия Европы. В списке требований также содержится призыв по украинскому вопросу. В частности, премьер потребовал «мира в Европе и союз без Украины».

Ранее стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции страны по антироссийским решениям.

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