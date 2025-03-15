Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу

Премьер Венгрии Орбан выдвинул к ЕС 12 требований, в том числе призыв по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул к Европейскому союзу (ЕС) 12 требований, в том числе призыв по Украине. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети Х.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство», — отметил Орбан.

Среди его требований есть такие, как равенство всех стран-членов ЕС перед законом, восстановление отнятых у наций полномочий, национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств, входящих в союз. Венгерский премьер также призвал изгнать коррумпированных лоббистов из парламента.

По мнению политика, ЕС также необходимо «не мешать защищать границы, не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально». Орбан выступил за запрет на противоестественное перевоспитание детей и высказался за защиту христианского наследия Европы. В списке требований также содержится призыв по украинскому вопросу. В частности, премьер потребовал «мира в Европе и союз без Украины».

Ранее стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции страны по антироссийским решениям.