Report: В Азербайджане признанный умершим мужчина ожил в морге

В Азербайджане признанного умершим мужчину доставили в морг, где обнаружилось, что он на самом деле жив. Об этом сообщает агентство Report.

Уточняется, что 34-летнего жителя села Тахирли Джалилабадского района нашли в доме по месту жительства без признаков жизни. «Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии», — говорится в материале.

После этого Хаяла Гулиева доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение. Отмечается, что в настоящее время состояние пациента стабильное.

Ранее в США пенсионерка провела в мешке для трупов два часа, когда сотрудники морга обнаружили, что она дышит и у нее есть сердцебиение. После того как женщина «ожила», ее экстренно госпитализировали.