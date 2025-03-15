Против игравших в карты на кладбище девушек завели дело в Турции

В Турции начали расследование против игравших в карты на могилах девушек

В Турции начали расследование в отношении двух приезжих девушек, игравших в карты на могилах в Анталье. Об этом со ссылкой на управление безопасности страны сообщило РИА Новости.

По данным агентства, ранее видео с говорящими на русском языке девушками, фотографировавшимися на турецком кладбище, разместили различные СМИ. Сведений об их личности не было, при этом Telegram-канал SHOT утверждал, что это жительницы Москвы и Одессы.

Управление безопасности Турции также не назвало их полных имен, указав лишь, что речь идет об иностранках с инициалами Е.С. и К.Й, уехавших из страны 10 марта. В отношении них начато следствие по статье 216 УК Турции о подстрекательстве к ненависти или враждебности. Наказание по этой статье предусматривает тюремный срок в диапазоне от полугода до года.

Ранее источник SHOT сообщил, что откровенную фотосессию на кладбище в Турции устроили 32-летняя москвичка Элиза Санникова и 29-летняя одесситка Катерина-Александра Любимова. Отмечалось, что с собой они взяли игральные карты и пиво, а снятое на месте видео выложили в интернет.

