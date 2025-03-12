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16:29, 12 марта 2025Путешествия

Украинка и россиянка устроили фотосессию на кладбище в Турции и сыграли в карты на могилах

В Турции начали поиски блогерш из России и Украины из-за фотосессии на кладбище
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Полиция Турции начала поиски двух блогерш из России и Украины из-за устроенной ими откровенной фотосессии на кладбище в Анталье. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, 32-летняя москвичка Элиза Санникова и 29-летняя одесситка Катерина-Александра Любимова отправились на центральное кладбище на юге страны с пивом и игральными картами. По дороге девушки шутили про усопших и выбирали себе потенциальные места для захоронения.

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После того как россиянка и украинка сделали несколько фото и видео в коротких шортах, они принялись играть в карты прямо на могилах. Процесс они сняли на телефон и выложили видео в сеть.

По данным Telegram-канала, теперь блогерш разыскивают местные власти. Их могут депортировать из страны за осквернение могил и запретить въезд в Турцию на несколько лет.

В мае 2024 года российские туристки устроили фотосессию в купальниках на улицах Бали и разозлили местных жителей. Девушки сломали крышу станции, вылили бензина на целый бак и сбежали.

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