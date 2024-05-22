Россиянки устроили ковбойскую фотосессию в купальниках на Бали и попали на видео

Social Expat: россиянки облились бензином на улицах Бали и разозлили местных

Российские туристки устроили фотосессию в купальниках на улицах Бали и разозлили местных жителей. Инцидент попал на видео, сообщает Social Expat.

На записи видно, как одна из героинь ролика лежит на крыше маленькой автозаправочной станции и поливает вторую бензином из шланга. У обеих на голове ковбойские шляпы, а за кадром звучат разговоры на русском.

Владелец указанной бензоколонки рассказал, что позволил девушкам лишь пофотографироваться рядом. Однако в результате они сломали крышу станции, вылили бензина на целый бак и сбежали. В настоящее время их разыскивают местные власти, чтобы депортировать. Поведение россиянок они назвали недопустимым.

Ранее российских туристов обвинили в колонизации Бали, после того как в соцсетях появился скриншот из Google Maps с надписью на русском языке. На изображении видно, что район Чангу в округе Северная Кута в приложении обозначен как «New Москва».