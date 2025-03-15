Боуз: Зеленский радуется на фоне катастрофы ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский радуется, несмотря на «катастрофический провал» украинских войск в Курской области. На это указал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он обратил внимание, что украинский лидер опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой он улыбается, хотя возглавляемая им страна оказалась в «руинах». «Его люди разбросаны по всей Европе и за ее пределами. Его "победа" в Курской области — катастрофический провал. Но актер смеется», — возмутился он.

Ранее Боуз перечислил ошибки Зеленского. Он отметил, что президент не выполнил ни одного пункта своего «плана победы», лишился поддержки со стороны США, а также опустошил Украину и «потерял всякое доверие на мировой арене».