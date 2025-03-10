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01:14, 10 марта 2025Мир

В Европе подвели неутешительные итоги работы Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский обанкротил ЕС и опустошил Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил ни одного пункта своего плана победы, но и совершил кучу ошибок. Об этом на своей странице в социальной сети Х рассказал ирландский журналист Чей Боуз.

«[Зеленский] потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — подвел он неутешительные итоги работы Зеленского.

До этого Боуз назвал Зеленского мошенником. «Пока украинские войска терпят сокрушительное поражение в Курской области, мошенник в Киеве назвал трагедию своей величайшей победой. История рассудит этого отвратительного человека и то, кем он является», — высказался он.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил убрать Зеленского ради будущего Украины. «За что бы он ни брался — он разрушает, разбазаривает, растрачивает. Он не ведет страну, он ее сливает. Именно поэтому его нужно убрать», — сказал он.

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