Арестович предложил убрать Зеленского для будущего Украины

Арестович посоветовал убрать Зеленского для будущего Украины

Для того чтобы Украина имела будущее, ее нынешнего лидера Владимира Зеленского следовало бы убрать. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

«Проблема Зеленского в том, что он все делает плохо — и воевать не умеет, и мириться не способен. За что бы он ни брался — он разрушает, разбазаривает, растрачивает. Он не ведет страну, он ее сливает. Именно поэтому его нужно убрать», — заявил он, не уточнив, что конкретно под этим подразумевается.

Арестович добавил, что убрать Зеленского нужно не ради «сдачи Путину», а ради того, чтобы Украина вообще имела будущее.

«Вопрос уже не о нем. Вопрос о том, выживет ли Украина», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что его будет «трудно заменить», дав понять, что не собирается уходить в отставку в текущих условиях.