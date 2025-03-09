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16:47, 9 марта 2025Бывший СССР

Арестович предложил убрать Зеленского для будущего Украины

Арестович посоветовал убрать Зеленского для будущего Украины
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Для того чтобы Украина имела будущее, ее нынешнего лидера Владимира Зеленского следовало бы убрать. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

«Проблема Зеленского в том, что он все делает плохо — и воевать не умеет, и мириться не способен. За что бы он ни брался — он разрушает, разбазаривает, растрачивает. Он не ведет страну, он ее сливает. Именно поэтому его нужно убрать», — заявил он, не уточнив, что конкретно под этим подразумевается.

Арестович добавил, что убрать Зеленского нужно не ради «сдачи Путину», а ради того, чтобы Украина вообще имела будущее.

«Вопрос уже не о нем. Вопрос о том, выживет ли Украина», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что его будет «трудно заменить», дав понять, что не собирается уходить в отставку в текущих условиях.

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