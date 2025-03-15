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04:30, 15 марта 2025Интернет и СМИ

Раскрыта опасность привычки перезванивать незнакомцам

В МВД предупредили о списании крупной суммы денег мошенниками во время звонка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Мошенники, используя различные предлоги, просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии, чтобы добиться одной цели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В МВД предупредили, что во время звонка мошенникам может происходить списание крупной суммы денег. Злоумышленники присылают россиянам сообщение с просьбой перезвонить, а позже долго удерживают на линии для снятия средств.

«Приходит sms с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее», — уточнили в ведомстве.

Ранее МВД предупредило о мошеннических рассылках с заголовками об СВО. В таких рассылках утверждается, что спецоперация завершится в 2025 году.

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