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03:55, 15 марта 2025Бывший СССР

Раскрыто число находящихся в Курской области украинских военных

Украинский полковник Грабский: До 7000 военных ВСУ находятся в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Полковник запаса Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Грабский раскрыл число украинских военных, которые сейчас находятся в Курской области. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как рассказал Грабский, сейчас до 7000 украинских военных находятся в Курской области.

Ранее Грабский заявлял, что начать военную подготовку украинцев необходимо с детского сада. По его словам, примером того, что военной подготовкой нужно заниматься с детства, является Польша. При этом, говоря о национальной скаутской организации «Пласт», он подчеркнул, что властям нужно не монополизировать детские патриотические организации, а учитывать специфику регионов, национальные корни и традиции.

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