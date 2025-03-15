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17:15, 15 марта 2025Россия

Под Курском найдены сотни пропавших без вести

Хинштейн: В курском приграничье найдены ранее пропавшие без вести 378 человек
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В освобожденных районах Курской области нашли сотни человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья исключены 378 человек, они найдены», — уточнил Хинштейн. Врио губернатора добавил, что список разыскиваемых начинает постепенно сокращаться.

«Для того чтобы вывести человека из списка разыскиваемых, сотрудникам полиции необходимо прекратить разыскное дело — опросить родственников, получить необходимые документы, абсолютно и полностью удостовериться в том, что человек найден», — подчеркнул глава региона.

Ранее Хинштейн сообщил, что из освобожденных территорий Курской области уже удалось вывезти 275 человек — в том числе 11 детей. Люди обеспечены всем необходимым — спальными местами, горячей едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью, уточнил он.

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