Раскрыто число вывезенных из освобожденных территорий Курской области человек

Хинштейн: Из освобожденных территорий Курской области вывезли 275 человек

C 12 марта с освобожденных территорий в Курской области вывезли 275 человек — в том числе 11 детей. Число эвакуированных людей раскрыл врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека», — уточнил глава Курской области. По словам Хинштейна, 174 человека оказались в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам.

Люди обеспечены всем необходимым — спальными местами, горячей едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью. При этом эвакуационные работы продолжаются, подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что российские военные начали разминировать освобожденные территории в Курской области. В дальнейшем там собираются восстанавливать социально значимые и другие инфраструктурные объекты, необходимые для нормальной жизни и хозяйственной деятельности в регионе. Речь идет о жилых домах, газопроводах, котельных, линиях электропередач и связи, дорогах и мостах.