В онлайн-банке Ininal произошли сбои после задержания его владельца Эркана Корка

Россияне массово пожаловались на сбои турецкого интернет-банка Ininal, которые произошли после задержания его владельца Эркана Корка. Об этом пишет портал DTF.

Первые сообщения от российских пользователей начали поступать вечером 14 марта, когда они пытались оплатить через карту Ininal иностранные сервисы, такие как PS Store. Кроме того, пользователи столкнулись с проблемой пополнения карты через «Золотую Корону».

Спустя несколько часов в СМИ появилась информация о задержании Корка, который является председателем совета директоров онлайн-банка Ininal, а также основателем Pozitifbank, Payfix и Flash TV. Бизнесмена обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Вместе с ним арестовали более 50 человек.

В настоящее время пользователи ждут информации от компании о восстановлении работы банка.

Ранее сообщалось, что в рамках 16-го пакета санкций, приуроченного к третьей годовщине начала боевых действий на Украине, руководство Евросоюза отключило от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT дополнительно 13 российских региональных банков.