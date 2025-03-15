Россиянка описала любовниц наркобаронов в Мексике фразой «словно из одного шаблона»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о моде на искусственную красоту у местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что мексиканок, которых «улучшили» до стандартов, подходящих наркобаронам, называют «бучоны». «Эти девушки словно вышли из одного шаблона. Грудь минимум третьего размера. Тонкая талия. Губы-"пельмени", точнее, чем больше, тем лучше. Нос, зубы, скулы — все под линеечку. Форма тела — как у Ким Кардашьян, но на стероидах», — такими фразами описала любовниц мексиканских наркобаронов россиянка.

По словам путешественницы, мода на «бучонов» захватила умы молодых девочек, а пластическая хирургия превратилась в этой стране в массовый бизнес. Однако не все могут позволить себе хороших специалистов, поэтому в Мексике открываются подпольные салоны, и операции делают «в гаражах, подвалах и просто на кухне».

«Хочешь новую грудь? Добро пожаловать в "клинику", где анестезия — это стакан текилы, а врач — женщина, которая неделю назад была мастером по наращиванию ногтей. Инструменты есть — кухонные», — ужаснулась блогерша.

Когда мечта о красивой жизни превращается в погоню за переделанным телом и быстрыми деньгами, цена может быть слишком высокой, подчеркнула россиянка. «"Бучоны" — это временный атрибут, их жизнь редко заканчивается сказочно», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок». Ее удивило, что люди в этой стране улыбаются незнакомцам, расспрашивают их о личной жизни, хлопают по плечу и обнимаются, «как будто вы друзья с детства».