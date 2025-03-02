Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 2 марта 2025Путешествия

Россиянка описала привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок»

Алина Черненко

Фото: Andres Stapff / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала некоторые привычки местных жителей фразой «настоящий культурный шок». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране вечное опоздание — это не неуважение, а стиль жизни. «Если вы договорились встретиться с мексиканцем в 12:00, расслабьтесь и никуда не торопитесь. Встретитесь вы… когда-нибудь. Может быть, в час, может быть, ближе к вечеру, а может, вообще завтра — кто знает?» — удивилась она, добавив, что у русского человека такая привычка вызывает «как минимум нервный тик».

Материалы по теме:
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

Вторая особенность мексиканцев, о которой рассказала Ершова, — излишняя дружелюбность. По ее словам, люди в этой стране улыбаются незнакомцам, расспрашивают их о личной жизни, хлопают по плечу и обнимаются, «как будто вы друзья с детства». «Русские, с их традиционным "зачем мне улыбаться человеку, которого я не знаю?" испытывают замешательство», — призналась путешественница.

Третья привычка, на которую обратила внимание автор, — добавлять чили в любую еду. «Для неподготовленного русского желудка это испытание сродни хождению по углям», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала рынок в Мексике экспедицией в мир, где поход за картошкой становится приключением. По ее словам, местные продавцы — настоящие маги торговли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жареный цыпленок с розмарином и крем-брюле. Зеленский вышел голодным из Белого дома после скандала с Трампом. Кто съел его обед?

      В Волгограде за 35 миллионов продадут невыкупленные из ломбарда часы Брежнева

      Лавров назвал Зеленского «чистым нацистом»

      Эрдоган собрался на четвертый срок

      На Ставрополье заочно арестовали трех пособниц исламистов

      Песков ответил на вопрос о переговорах по «Северному потоку-2»

      Россиянка описала привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок»

      Президент Германии удивился необходимости «защищать Украину от США»

      Плющенко ответил Тутберидзе на критику судейства из-за его ученицы

      Опубликовано первое фото Blue Ghost 1 с Луны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше