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15:13, 15 марта 2025Экономика

Российские пенсионеры получат весной доплаты до 80 тысяч рублей

Life.ru: Российские пенсионеры получат к 9 Мая доплаты до 80 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские пенсионеры получат весной доплаты до 80 тысяч рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Социальный фонд России.

В первую очередь речь идет о повышенных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы. Их начнут перечислять в марте-апреле. Так, по 80 тысяч рублей получат участники, инвалиды и вдовы. В то же время по 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Кроме того, в Социальном фонде России отметили, что в Москве к 9 Мая также перечислят доплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Из-за особой даты размер традиционных выплат будет увеличен и составит от 25 тысяч до 70 тысяч рублей. Уточняется, что один и тот же человек может получить доплату и на федеральном, и на региональном уровнях.

Помимо прочего, весной произойдет индексация социальных выплат. Так, в некоторых регионах, в частности Орловской области, с 1 апреля повысятся ежемесячные денежные доплаты на 1,01 процента. Их получат ветераны труда и жертвы политических репрессий.

Ранее в Госдуме назвали ключевую надбавку среди доплат пенсионерам.

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