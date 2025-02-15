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06:21, 15 февраля 2025Экономика

В Госдуме назвали ключевую надбавку среди доплат пенсионерам

Депутат Чаплин назвал северную надбавку в РФ ключевой среди доплат пенсионерам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости рассказал, что доплаты пенсионерам зависят от региона проживания, возраста, трудового стажа, состояния здоровья, профессии и прочих факторов.

Парламентарий напомнил, что одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они суммируются с фиксированной частью пенсии. Коэффициенты призваны компенсировать сложные климатические условия проживания.

«Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8, а в Москве он отсутствует», — отметил Чаплин.

Помимо этого, депутат добавил, что одна из самых эффективных добавок — северная надбавка. Он подчеркнул, что она полагается тем, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. При этом страховой стаж должен составлять не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин — тогда фиксированная часть пенсии увеличивается в 1,3 или 1,5 раза.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. В частности, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, повысился до 93,59 процента вместо установленных ранее 89,83.

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