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05:55, 15 марта 2025Бывший СССР

Российские военные продвинулись в районе Часова Яра

Эксперт Марочко: ВС РФ за неделю продвинулись на 1,5 км на севере Часова Яра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие за неделю продвинулись на 1,5 километра на севере Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил о продвижении ВС РФ в северном районе Часова Яра и указал на успехи военных у населенного пункта Григоровка. «Продвижение до полутора километра, по моим данным, составило на данном участке», — подчеркнул он.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области. «Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 километр вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов», — сказал он.

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