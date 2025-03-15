Российские военные продвинулись в районе Часова Яра

Эксперт Марочко: ВС РФ за неделю продвинулись на 1,5 км на севере Часова Яра

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие за неделю продвинулись на 1,5 километра на севере Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил о продвижении ВС РФ в северном районе Часова Яра и указал на успехи военных у населенного пункта Григоровка. «Продвижение до полутора километра, по моим данным, составило на данном участке», — подчеркнул он.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области. «Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 километр вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов», — сказал он.