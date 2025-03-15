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01:04, 15 марта 2025Бывший СССР

Российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области

Военный эксперт Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Загрызова в Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

«Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 километр вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов. Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», — рассказал он.

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Ранее Марочко рассказал, что российские военнослужащие после прорыва линии обороны ВСУ у Загрызово закрепились на новых позициях. Тогда он подчеркивал, что российские бойцы усиливали свое продвижение.

4 марта Марочко сообщил о продвижении российских военных в Харьковской области. Он рассказал, что бойцы совершили рывок вдоль Оскольского водохранилища.

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