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05:31, 9 марта 2025Бывший СССР

Российские военные закрепились на новых позициях в Харьковской области

Эксперт Марочко: ВС РФ после рывка у Загрызова закрепились на новых позициях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие после прорыва линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Загрызово Харьковской области закрепились на новых позициях. Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал, что российские бойцы усиливают свое продвижение. «Наши войска серьезно уже закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения», — подчеркнул он.

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4 марта Марочко сообщил о продвижении российских военных в Харьковской области. Он рассказал, что бойцы совершили рывок вдоль Оскольского водохранилища.

До этого эксперт отмечал снижение боевой активности ВСУ на харьковском направлении. По его словам, это происходило в районе Волчанска и Липцов.

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