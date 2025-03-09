Российские военные закрепились на новых позициях в Харьковской области

Эксперт Марочко: ВС РФ после рывка у Загрызова закрепились на новых позициях

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие после прорыва линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Загрызово Харьковской области закрепились на новых позициях. Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал, что российские бойцы усиливают свое продвижение. «Наши войска серьезно уже закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения», — подчеркнул он.

4 марта Марочко сообщил о продвижении российских военных в Харьковской области. Он рассказал, что бойцы совершили рывок вдоль Оскольского водохранилища.

До этого эксперт отмечал снижение боевой активности ВСУ на харьковском направлении. По его словам, это происходило в районе Волчанска и Липцов.