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18:41, 15 марта 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском

ДТЭК: Российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском
Мария Винар

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы украинского энергохолдинга ДТЭК.

Удары пришлись на ночь субботы. Без света остались жители Одесской и Днепропетровской областей. Согласно информации, повреждения существенные.

В настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроэнергии.

7 марта сообщалось, что российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушную тревогу услышали жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Позднее взрывы прогремели и под Киевом.

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