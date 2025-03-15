Российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском

ДТЭК: Российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском

Российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы украинского энергохолдинга ДТЭК.

Удары пришлись на ночь субботы. Без света остались жители Одесской и Днепропетровской областей. Согласно информации, повреждения существенные.

В настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроэнергии.

7 марта сообщалось, что российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушную тревогу услышали жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Позднее взрывы прогремели и под Киевом.

