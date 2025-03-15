Российским школьникам запретили есть окрошку и яичницу

Пермский Роспотребнадзор напомнил, что учащимся школ нельзя есть яичницу

Российским школьникам нельзя есть окрошку, яичницу и блины. Запрещенные блюда для учебных заведений назвали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, пишет URA.Ru.

В перечне нежелательных блюд и продуктов также назвали блинчики с мясом и творогом, макароны с рубленным яйцом и по-флотски, грибы, закусочные консервы, студни и заливные, форшмак, сырокопченые колбасы, а также жаренные во фритюре продукты и холодные супы.

Помимо этого, школьники не должны есть кетчуп, майонез, острые соусы, вторые блюда из сухих концентратов, карамель, кремовые кондитерские изделия, пить газировку и кофе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что блюда для питания в школе должны быть приготовлены способами, которые сохраняют максимум пользы продуктов — это тушение, отваривание, приготовление на пару, запекание и припускание.

Ранее в Госдуме призвали одинаково кормить депутатов и школьников. Авторы инициативы пояснили, что сейчас учащихся в школах и депутатов кормят по-разному — рацион чиновников разнообразен и сбалансирован, в то время как качество блюд в школах отличается скудностью.