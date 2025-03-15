Российский боец заявил об отсутствии сопротивления со стороны ВСУ в Мартыновке

ВСУ в Мартыновке были деморализованы и не оказали организованного сопротивления

Бойцам спецназа «Ахмат» удалось освободить село Мартыновка в Курской области за сутки. Российский боец с позывным Замполит рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли оказать организованного сопротивления.

По словам военнослужащего, ВСУ были деморализованы и не понимали ситуации, из-за чего были вынуждены постепенно отступать.

«Около суток шел бой и около суток зачищали», — отметил он. Кроме того, Замполит сообщил, что солдаты ВСУ бросили на поле боя часть вооружения, в частности, минометы и гранатометы, некоторые из которых — производства НАТО.

Минобороны России сообщило об освобождении Мартыновки 11 марта. В тот же день стало известно и об освобождении еще 11 населенных пунктов. Уточняется, что с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 66 550 военнослужащих.