Российскому рынку онлайн-торговли спрогнозировали двухкратный рост к 2030 году

«Яков и Партнеры»: Рынок онлайн-торговли России к 2030 году может вырасти вдвое

Российский рынок электронной коммерции к 2030 году может увеличиться до 32-35 триллионов рублей к 2030 году — более чем вдвое по сравнению с объемом рынка по итогам 2024 года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры», передает ТАСС.

Аналитики компании проанализировали текущее состояние и перспективы российского рынка электронной коммерции. Согласно исследованию, с 2019 года по 2024 год объем рынка увеличился примерно в 7,5 раза — до 12,6 триллиона рублей с 1,7 триллиона рублей.

«В базовом сценарии рынок вырастет в 2,6 раза, достигнув 32,3 триллиона рублей, при этом доля независимого e-commerce составит около 28 процентов», — отмечается в исследовании.

Второй сценарий предполагает наращивание темпов роста независимой электронной коммерции за счет каннибализации роста маркетплейсов. В случае его реализации рынок увеличится до того же объема, что и в базовом сценарии (32,3 триллиона рублей), однако доля независимого сектора будет выше — порядка 35 процента.

Ранее сообщалось, что за 12 месяцев оборот китайского маркетплейса AliExpress в России сократился на 8 процентов и опустился до отметки примерно в 200 миллиардов рублей, уточнил генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом почти весь оборот китайского маркетплейса локализован в трансграничной торговле. Бурмистров объяснил падение оборота AliExpress в том числе с усилением конкуренции на российском рынке со стороны других крупных онлайн-продавцов.