Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:14, 15 марта 2025Экономика

Самозанятым россиянам объяснили порядок получения пенсии

Эксперт Лопатина: Самозанятые могут делать взносы для будущей пенсии в СФР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила самозанятым россиянам порядок получения пенсии. Чтобы получать выплаты по старости в будущем, необходимо делать страховые взносы в Социальный фонд России (СФР), передает РИА Новости.

«Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты», — пояснила специалист.

Она отметила, что после 2025 года для выхода на пенсию необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и 30 коэффициентов.

Размер взносов в Соцфонд устанавливает сам гражданин. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование. При уплате меньшей суммы засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, нужно внести большую сумму.

Лопатина уточнила, что минимальный добровольный взнос составляет 22 процента от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на начало финансового года умноженные на 12 месяцев, в 2025 году это 59 241,60 рублей. Максимальный платеж составляет восемь минимальных или 473 932,80 рубля, это позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Ранее юрист Елена Кузнецова сообщила, что с 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты. В частности, речь идет о военных пенсионерах. Также проиндексировано пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    В России спрогнозировали опасные явления погоды

    Самозанятым россиянам объяснили порядок получения пенсии

    В Британии заявили о поражении Украины в нескольких аспектах из-за Курской области

    Crew Dragon с россиянином стартовал к МКС

    Журналисты задели лицо Трампа микрофоном

    Союзников Украины призовут усилить давление на Россию ради перемирия

    Меркель призвала не игнорировать интересы России

    Трамп оценил позицию России в военном плане в отношении ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше