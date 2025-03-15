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19:35, 15 марта 2025Россия

Штурмовикам разрешат не сдавать на склад полевое обмундирование

Задействованные в штурмах военные смогут не сдавать полевое обмундирование
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским военнослужащим, принимающим участие в штурмах, разрешат не сдавать на склад всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО), когда срок его эксплуатации выйдет. Соответствующее поручение озвучил замминистра обороны РФ Андрей Булыга на совещании по вещевому обеспечению, сообщает Минобороны.

Также замминистра поручил продолжить обеспечивать военных вторыми комплектами ВКПО, замена которых будет осуществляться в случае их износа. Вдобавок он поручил скорректировать условия использования в зоне СВО стиральных машин, уменьшив срок их эксплуатации до двух лет (сейчас этот срок, согласно нормативным актам, составляет пять лет).

На совещании обсуждалась и тема переносных душевых, которые хорошо зарекомендовали себя в полевых условиях.

Ранее военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира. По словам военного комиссара Республики Башкортостан Михаила Блажевича, участники специальной военной операции в таком случае смогут получить «подъемные» выплаты. Он говорил о двух миллионах рублей, которые выплачивают новобранцам из Башкирии, принимающим участие в СВО.

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